Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim oyuna devam edemedi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Galatasaray'da Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, ikinci yarıda geçirdiği sakatlık sonrası oyunu yarıda bıraktı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında kendini yere bırakan Torreira, kulübeye değişiklik işareti yaptı.
Oyuna devam edemeyen Uruguaylı yıldızın yerine Gabriel Sara dahil oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı