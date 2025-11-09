Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim oyuna devam edemedi

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim oyuna devam edemedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da sakatlık şoku! Yıldız isim oyuna devam edemedi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Galatasaray'da Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, ikinci yarıda geçirdiği sakatlık sonrası oyunu yarıda bıraktı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında kendini yere bırakan Torreira, kulübeye değişiklik işareti yaptı. 

Oyuna devam edemeyen Uruguaylı yıldızın yerine Gabriel Sara dahil oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

6 kişi hayatını kaybetmişti! Bakan Tunç, Kocaeli'deki faciaya ilişkin son durumu paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selçuk İnan çılgına döndü: Osimhen için iki kez kırmızı kart itirazı  - SporOsimhen için iki kez kırmızı kart itirazı 1.Lig'de olay hakem tepkisi: Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri - Spor1.Lig'de olay hakem tepkisi: Galatasaray ve Fenerbahçe sözleriGalatasaray, Kocaelispor deplasmanında! - SporKocaeli'de gol geldi, eşitlik bozulduSahaya girdiler, futbolcunun boğazını kestiler! Yeşil sahada akılalmaz olay - SporSahaya girdiler, futbolcunun boğazını kestilerBalkan Pist Bisikleti Şampiyonası’na süper başladık - SporBalkan Pist Bisikleti Şampiyonası’na süper başladıkFenerbahçe Beko maçlarında İsrailli taraftarlara salon yasağı - Sporİsrailli taraftarlar maçlara alınmayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...