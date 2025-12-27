The Cure grubunun gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte, 65 yaşında hayatını kaybetti. Perry Bamonte, 2005 yılında gruptan ayrılmış ve 2022'de geri dönmüştü.

Alternatif rock grubu The Cure’un uzun süreli gitaristi ve klavyecisi Perry Archangelo Bamonte, 65 yaşında hayatını kaybetti. The Cure, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Bamonte’nin Noel tatili sırasında evinde kısa süren bir hastalığın ardından hayatını yitirdiğini duyurdu.

"GÜLE GÜLE TEDDY"

The Cure'un kurucularından ve eski baterist Lol Tolhurst, Perry Bamonte ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tolhurst yaptığı paylaşımda; "Perry Bamonte'nin vefatını duymak çok üzücü... Güle güle Teddy" ifadelerini kullandı.

PERRY BAMONTE KİMDİR?

Perry Bamonte , 3 Eylül 1960 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde doğdu. Küçük kardeşi Daryl, The Cure ve Depeche Mode için tur menajeri olarak çalışıyordu ve bu bağlantı sayesinde Perry, 1984'te The Cure'un yol ekibine katıldı. Sonunda grup lideri Robert Smith'in gitar teknisyeni ve kişisel asistanı oldu . Zaten gitarist olan Bamonte, bu dönemde Smith'in kız kardeşi Janet tarafından piyano ve klavye çalmayı öğrendi. 14 yıl içinde 400’den fazla konser performansı sergiledi.

2005’te gruptan ayrılan Bamonte, 2019’da The Cure ile birlikte Rock & Roll Hall of Fame’e dahil edildi ve 2022’de yeniden gruba katılarak yaklaşık 90 konser daha verdi.

