Selçuk İnan çılgına döndü: Osimhen için iki kez kırmızı kart itirazı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray'ı konuk eden Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, Victor Osimhen'in iki pozisyonunda kırmızı kart bekledi.
Süper Lig'de lideri ağırlayan Kocaelispor, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için iki pozisyonda kırmızı kart bekledi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım, sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in iki pozisyonda ihraç edilmesi gerektiği yönünde itirazda bulundu.
KOCAELİ DİRETK KIRMIZI BEKLEDİ
Müsabakanın 28. dakikasında Hrvoje Smolcic, Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı.Hakem Çağdaş Altay, Victor Osimhen'in Smolcic'e müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu futbolcular ve teknik heyet ise kırmızı kart itirazında bulundu.
İKİNCİ SARIDAN İHRAÇ İTİRAZI
Karşılaşmanın 41. dakikasında Tarkan Serbest, Nijeryalı golcünün müdahalesinin ardından yer kaldı ve Kocaelispor takımı, hakem Çağdaş Altay'a ikinci sarıdan kırmızı kart itirazı yaptı.
Hakem Çağdaş Altay, Osimhen'in Tarkan'a müdahalesini faul olarak nitelendirirken kartına başvurmadı.
SELÇUK İNAN İTİRAZDAN KART GÖRDÜ
Yoğun itirazlar sonrası hakem Çağdaş Altay, Kocaelispor yedek kulübesine sarı kart gösterdi. Osimhen'e kart çıkmaması üzerine çok öfkelenen ve itirazda bulunan Teknik Direktör Selçuk İnan'a sarı kart çıktı.