Yeşilçam’ın usta ismi Necdet Kökeş yoğun bakıma kaldırıldı
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Necdet Kökeş’ten üzücü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Kökeş’in İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
Yeşilçam denilince akla gelen isimlerden biri olan Necdet Kökeş, Cüneyt Arkın’ın başrolünde yer aldığı 4 yapımlık Battal Gazi film serisinde “ZıpZıp” karakterini canlandırmıştı.
1960’lı yıllarda sinema kariyerine başlayan Kökeş, o dönemde yalnızca 18 yaşındaydı. Yıllar sonra ortaya çıkan son fotoğrafları ve sağlık durumu, sevenlerini derinden üzdü.
MADDİ ZORLUK ÇEKİYOR
Beyoğlu’nda bir otel odasında yaşayan 81 yaşındaki usta oyuncu, yıllardır maddi zorluklar içinde hayatını sürdürüyor. Yeşilçam’la ilgili paylaşımlar yapan “3uncu Adam” adlı sosyal medya hesabı, Kökeş’in son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR
Kalp krizi geçirdiği bildirilen ve yoğun bakıma kaldırılan Necdet Kökeş’in nefes darlığı çektiği, hafıza ile fiziksel fonksiyonlarında gerileme yaşadığı aktarıldı. Sevenleri, usta oyuncudan gelecek iyi haberleri bekliyor.