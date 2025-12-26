Gözleri KaraDeniz’in final gecesinde korkunç olay! Set çalışanının dövülerek öldürüldüğünü iddia etti
Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ATV’de yayınlanan ve 16 Aralık’ta final yapan Gözleri KaraDeniz dizisinin set çalışanlarından Ahmet Emin Yavuk’un ölümüne ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu. Arslanoğlu, Yavuk’un bir otel odasında dövülerek hayatını kaybettiğini öne sürerek, yaşananların “düştü, kafasını vurdu” şeklinde yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Set emekçisi olarak görev yapan Ahmet Emin Yavuk’un dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından, oyuncu Kerem Arslanoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gözyaşları içinde konuşan Arslanoğlu, Yavuk’un yakın arkadaşı olduğunu belirterek, olayın aydınlatılması gerektiğini vurguladı.
ÖLÜMÜNÜN NEDENİNİ AÇIKLADI
Arslanoğlu, korkunç olayın dizinin final yaptığı gece yaşandığını belirtti. Oyuncu, Yavuk’un aynı odada kaldığı bir arkadaşının, husumetli olduğu bazı kişilerle yaşanan tartışmanın ardından olayların büyüdüğünü ifade etti. Yavuk’un kavgayı ayırmaya çalıştığını ve durumu yapım ekibine bildirdiğini aktaran Arslanoğlu, sonrasında yaşananların net şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi.
KAFATASINI KIRACAK KADAR DÖVMÜŞLER
Olayın iç yüzünü anlatan oyuncu şu ifadeleri kullandı:
“HERKES SARHOŞTUK HATIRLAMIYORUZ FALAN DİYOR”
Kimsenin bir otel odasında dövülerek hayatını kaybetmesinin normalleştirilemeyeceğini vurgulayan Arslanoğlu, arkadaşının ölümünün faili meçhul kalmasına razı olmayacağını şu sözlerle aktardı:
“FAİLİ MEÇHUL” KALMASINA RAZI DEĞİL
Oyuncu Arslanoğlu, olayın şu aşamada adli makamlar tarafından soruşturulduğunu belirterek, suçlunun kim olduğunun yargı süreci sonunda netleşeceğini söyledi. Ancak yaşananların “faili meçhul” olarak kalmasına karşı olduğunu vurgulayan Arslanoğlu, set çalışanlarının güvenliğinin yapımcıların ve sorumluların denetiminde olması gerektiğini ifade etti.
OLAYIN AÇIKLIĞA KAVUŞMASINI İSTİYOR
Bir haftadır komada olduğu öğrenilen Ahmet Emin Yavuk’un dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini belirten Arslanoğlu, Yavuk’un cenazesinin İstanbul’a getirileceğini de paylaştı. Yaşananlara ilişkin toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Arslanoğlu, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşması çağrısında bulundu.