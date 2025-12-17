Gözleri KaraDeniz dizisi ekrana veda ediyor. Ancak final kararı, dizinin oyuncu kadrosu ve yönetmeniyle önceden paylaşılmadı. Kararın, bölüm yayındayken televizyondan öğrenilmesi ekipte büyük şaşkınlığa neden olurken, dizinin yönetmeni Altan Dönmez yaşanan duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gözleri KaraDeniz dizisinin akıbeti, yayınlanan son bölümle birlikte netlik kazandı. Bir süredir kulislerde dizinin geleceğine ilişkin farklı iddialar gündeme gelirken, final kararının 16. bölümün reyting performansına göre şekilleneceği konuşuluyordu. İddiaya göre yapım ekibi, olası bir düşük izlenme ihtimaline karşı alternatif bir final sahnesi de çekmişti.

Ancak beklenenin aksine, dizi 16. bölümüyle ekrana “final” etiketiyle çıktı. Böylece Gözleri KaraDeniz’in ekran yolculuğunun sona erdiği resmen duyurulmuş oldu.

Gözleri KaraDeniz ekibine soğuk duş! Yönetmen ve oyuncular final kararını televizyondan öğrendi

EKRANDA “FİNAL” İBARESİNİ GÖRDÜLER

Final kararının yayın sırasında ortaya çıkması ise dizinin oyuncu kadrosu ve teknik ekibi için büyük bir sürpriz oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin oyuncuları ve yönetmeni, final yapıldığını bölüm yayındayken öğrendi. Ekranda “final” ibaresini gören ekip, karar karşısında adeta şok yaşadı.

ATV’de yayınlanan Gözleri KaraDeniz, 16. bölümüyle izleyicilerine veda ederken, final kararının bu şekilde ve ekipten habersiz duyurulması kulislerde de geniş yankı uyandırdı. Dizinin ani vedası, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Gözleri KaraDeniz ekibine soğuk duş! Yönetmen ve oyuncular final kararını televizyondan öğrendi

YÖNETMENDEN SÜRPRİZ FİNALE TEPKİ: SEKTÖR ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan yönetmen Altan Dönmez, final kararını yayın sırasında öğrendi. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Dönmez, yaşanan süreci aktarırken televizyon sektöründeki çalışma koşullarını da eleştiren ifadeler kullandı:

“Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip, hiç hak etmediği bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor. Her şartta, her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan bu ekiple yol yürümekten gurur duyuyorum. Herkesin tek tek eline, yüreğine ve emeğine sağlık.”

Haberle İlgili Daha Fazlası