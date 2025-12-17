Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat teklifi almadığı için devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

Eray Yazgan, Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Galatasaray Genel Sekreteri, geçirdiği ciddi sakatlık ve Victor Osimhen transferiyle geri planda kalan Mauro Icardi konusunda dikkat çeken sözler sarf etti.

"1481 YILINDAN BUGÜNE GELMİŞ EĞİTİM KURUMU"

Törende birçok ödül kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Yazgan, "Yılın takımı, yılın antrenörü, yılın futbolcusu ve yılın spor yöneticisi gibi ödüllerle takdir görmek bizim için çok önemli. Galatasaray Kulübü de 1481 yılından bugüne gelmiş bir eğitim kurumunun geleneğinden güç alıyor. Teknik heyetimiz, oyuncularımız, çalışanlarımız ve Galatasaray taraftarı adına bu ödülü aldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"PUAN FARKINI AÇACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı takımının sperformansını değerlendiren Yazgan, "Galatasaray, Ali Sami Yen'in 'Türk olmayan takımları yenmek' vizyonuyla kuruldu. Sezon başında da bu vizyona uygun bir şekilde yapılanmaya gittik. Biz, takımımıza inanıyoruz. Şu anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanımız var. Üstüne koyarak gideceğimize inanıyoruz. Trendyol Süper Lig'deki durumumuz da malum. Üç sene arka arkaya şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için önce Süper Lig'de şampiyon olmalıyız. Bu yüzden Türkiye'deki şampiyonluk, bizim için önemli. Sezonun ikinci yarısında puan farkını açacağız. Derbilerde ve Trabzonspor maçında kazanma şansımız olmadı. İnşallah ikinci yarıda bu derbileri kazanırız. 'Mayıslar bizimdir.' diyoruz. 26. şampiyonluğumuzu ve Türkiye Kupası'nı sezon sonunda kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ICARDI HEP BİZİMLE OLACAK"

Mauro Icardi'nin durumuna değinen sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Icardi, bizim kıymetlimiz ve kaptanımız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok büyük bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan dönmek, hiçbir oyuncu için kolay değil. Onun azmi, futbol sevgisi, Galatasaray sevgisi ve taraftarların da onu çok sevmesi sayesinde sahalara döndü. Bizim hücum hattımızda ciddi bir rekabet var. Icardi de bu rekabette her zaman bizim yanımızda olacaktır. Sevgili kaptanımız, inşallah hep bizimle beraber olacaktır" şeklinde konuştu.

