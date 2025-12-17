B. Dortmund’ta ter döken Emre Can sakatlık geçmişi, Gedson da bir sezonda üç takımda forma giyemeyeceği için transferleri yattı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ocak ayında kadrosunu genişletip, güçlendirecek olan Galatasaray en önemli hamlesini orta saha bölgesine yapacak. Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile yaptığı toplantıda 6-8 oynayabilen bir orta saha oyuncusu istedi.

Sarı kırmızılılar ara transferde en önemli bütçeyi de bu hamleye ayıracak. Şimdiden transfer çalışmaları, arayışlarına başlayan Galatasaray’a sunulan durumu masaya yatırılan ve ayrıca en çok konuşulan 2 isim var…Onlar da Emre Can ve Gedson Fernandes!

MENAJERLER ÖNERDİ

Bayern Münih, Liverpool, Juventus ve B. Dortmund gibi büyük kulüplerde ter döken Emre Can, Aslan’a önerildi. Tecrübe anlamında da takıma artı katabileceği konuşuldu. Ancak yıldız isim kriterlere takıldı. Lemina ve Jakobs’un sık sakatlık problemi yaşaması sebebiyle sakatlık geçmişi olan oyuncu almak istemeyen yönetim Emre Can’dan vazgeçti. Can geçen sezon 157 gün sakatlık yaşadı ve 20 maç kaçırdı. Gedson Fernandes ise Beşiktaş’ta 1 resmî maça çıkması, Spartak Moskova’ya da transferi sebebiyle üçüncü bir kulüpte forma giyemeyeceği için transfer ihtimali yok.

