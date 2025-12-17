Gaziantep’te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir marketin şubesine üç gün kapatma cezası verildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Yılbaşında almış olduğumuz kararla bundan böyle son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte tamamen kapatacağımızın kararını aldık ve uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz bu uygulamayla son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında yüzde 97’lik bir düşüş oldu” dedi. Zincir market ile dava süreçlerinin olduğunu dile getiren Tahmazoğlu, “Son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün sattığından dolayı şu anda bu marketin başka bir şubesini 3 gün süreyle kapatıyoruz. Bunun tekrarı hâlinde 7 gün, eğer devamı olursa da tamamen kapatmış olacağız” diye konuştu.

