Aslı Baş davası: “Hiç mi vicdan yok”
Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde 2010 yılında iş adamı Ahmet Bayer’in villasında hayatını kaybeden 2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş’ın davası, Yargıtay’ın beraat kararını bozmasından sonra dün Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden başladı.
Mehmet Baş, kızının ölümüne ilişkin davanın duruşmasında haksızlığa uğradıklarını söyledi.
- Duruşmaya Mehmet Baş katıldı.
- Sanığa 'Hiç mi vicdan yok, canımızı yaktın' diye seslendi.
- Duruşma sırasında gerginlik yaşandı.
- Mahkeme, cep telefonu incelemesine ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.
- Duruşma 4 Haziran 2026’ya ertelendi.
- Mehmet Yavuz Baş, adaletsizlikten şikayetçi olarak konuştu.
Duruşmaya Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş, “Adil bir yargılama istiyorum. Haksızlıklara uğradık” dedi. Babanın sanık Hakan Sadi Bayer’e “Hiç mi vicdan yok, canımızı yaktın” diye seslenmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme heyeti, cep telefonu incelemesine ilişkin gelecek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 4 Haziran 2026’ya erteledi. Duruşma sonrası konuşan baba Mehmet Yavuz Baş “Böyle bir adalet olamaz. Bu adaletsizlik artık bizim canımıza yetti” diye isyan etti.
