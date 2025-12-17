Türk Dil Kurumunca (TDK) “2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreni” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlendi.

MURAT ÖZTEKİN - Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dilini koruyan, öz benliğini yaşatır, diline değer veren ise milletinin onuruna ve geleceğine sahip çıkar” dedi. TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de her yıl verilen Türk Diline Hizmet Ödüllerinin sadece bir teşekkür olmadığını, vefa ödülü olarak da değerlendirildiğini söyledi. Konuşmaların ardından Türkçenin doğru ve anlaşılır biçimde geniş kitlelere ulaştırılmasındaki uzun soluklu başarısı dolayısıyla TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ödüle layık görüldü. Başspiker Şener Mete, Prof. Dr. Ergin Jable, Prof. Dr. Henryk Jankowski, Prof. Dr. Aydın Köksal, Prof. Dr. Bülent Sankur ile Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz “2025 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülü”nü alan diğer isimler oldu.

