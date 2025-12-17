Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalara son vermek maksadıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan ve Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İskandinav ülkeleri ile AB yönetiminin katıldığı toplantıdan “ABD destekli çok uluslu bir Avrupa gücü konuşlandıralım” teklifi ortaya çıktı.

Yapılan ortak açıklamada “Gönüllü Ülkeler Koalisyonu” kapsamında çok uluslu bir “Ukrayna gücü” kurulması fikri ortaya atıldı. Bu güç, Ukrayna savunma kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına, Ukrayna hava sahasının güvenliğinin sağlanmasına ve Ukrayna içinde operasyonlar da dâhil denizlerin daha güvenli hâle getirilmesine yardımcı olacak. Toplantıya katılmayan İspanya adına açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez, teklife destek verdiğini duyurdu.

RUSYA: İZİN VERMEYİZ

Avrupalı liderlerin açıklamasına Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’dan tepki geldi. Ryabkov, ABC News’e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barışın sağlanması yönündeki planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile Kiev müzakerecileri arasındaki son görüşmelerin nasıl sonuçlandığına yönelik bilgileri olmadığını kaydeden Ryabkov, ABD’den daha fazla bilgi almayı beklediklerini dile getirdi. Rusya’nın “Gönüllüler Koalisyonu”nun Avrupa ülkelerinden birliklerin varlığına onay verip vermeyeceği sorusuna da Ryabkov “Hayır. Gönüllüler Koalisyonu (NATO ile) aynı şey. Bu belki daha da kötü olur çünkü böyle bir çözümde, bu tür durumlar için standart NATO prosedürleri olmadan bile uygulama yapılabilir” cevabını verdi.

ABD: OLUMLU GELİŞME VAR

ABD’li yetkililer, Berlin’de yürütülen görüşmelerde, NATO’nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri kapsayan ve bugüne kadarki en kapsamlı olduğu belirtilen “barış paketi” üzerinde önemli mesafe katettiklerini bildirdi.

