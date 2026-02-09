Kentte toplanan atıklar, kurulan ileri teknoloji sistemiyle yüksek verimli gübreye dönüştürülerek toprağa geri kazandırılıyor. Çöpten üretilen yerli gübreler, kalitesiyle dünya pazarına açılırken Bilecik “sıfır atık” hedefini ihracat başarısıyla taçlandırdı.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İzmir Tarım Fuarı’nda Bilecik adına çevre ve tarımı buluşturan vizyoner bir projeyi kamuoyuna tanıttı.

Bilecik Belediyeler Birliği’nin bu vizyoner adımı, sürdürülebilir tarım ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. Fuardaki stantta sergilenen geri dönüşüm süreci, yerli ve yabancı yatırımcılar ile tarım profesyonelleri tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

TARIMA BÜYÜK KATKI

Başkan Zekiye Tekin, İzmir Tarım Fuarı’nda yaptığı değerlendirmede, Bilecik’te oluşan evsel atıkların artık tabiata yük değil, tarıma katkı sağlayan bir değere dönüştüğünü vurguladı.

Tekin “Şehrimizin her köşesinden topladığımız atıkları sıvı ve katı organomineral gübreye dönüştürdük. Bilecik’in çöpleri artık bitkilere can veriyor. Atıkları çevreye zarar veren unsurlar olmaktan çıkarıp, tarımda kullanılan katı ve sıvı gübreye dönüştürüyoruz. Bu hem çevre hem de üretici için büyük kazançtır” dedi.

‘ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ’

Başkan Tekin açıklamasının devamında “BİOSUN Bilecik Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi, modern altyapısı ve çevre dostu teknolojileriyle il genelinde toplanan atıkları ayrıştırarak, organik atıklardan yüksek verimli sıvı ve katı bitki gübreleri üretiyor. Bu sayede; atık depolama yükü azalıyor, karbon salınımı düşürülüyor, tarımsal üretimde doğal ve yerli gübre kullanımı teşvik edilirken, döngüsel ekonomi modeli hayata geçiriliyor. Bilecik Belediyeler Birliği çatısı altında yürütülen bu proje, Türkiye genelinde belediyelere örnek olacak nitelikte. Yerel yönetimlerin çevreye duyarlı yatırımlarla hem bugünü hem de geleceği korumak zorunda. Sadece bugünün problemlerini çözmüyoruz, yarının Bilecik’ini inşa ediyoruz. Toprağı koruyan, üreticiyi destekleyen her proje bizim için önceliklidir” diye konuştu.

FUARA YOĞUN İLGİ

Öte yandan Türkiye’nin en önemli tarım organizasyonlarından biri olan İzmir Tarım Fuarı’nda, BİOSUN’un çalışmaları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Özellikle organik ve sürdürülebilir tarım alanında faaliyet gösteren üreticiler, çöpten elde edilen sıvı ve katı gübreleri yakından inceledi. Bilecik’te atık yönetimi artık sadece bir temizlik faaliyeti değil; çevreyi koruyan, tarımı güçlendiren ve geleceğe yatırım yapan bir vizyonun adı oldu.

Ayrıca, BİOSUN standı yoğun ilgi görürken, ürettiği gübrelere, Özbekistan ile Gana’dan bayilik talebi alınıp ihracat bağlantısı yapıldığı öğrenildi.

