Türkiye’nin dijital ve stratejik güvenliğini uzaydan sağladıklarını belirten Ahmet Hamdi Atalay, afet yönetiminde de uydu iletişiminin önemine işaret etti.

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerde, Türkiye’nin iletişim güvenliğinin tek garantisinin TÜRKSAT uyduları olduğunu belirterek “Afet yönetiminde iletişim, hayati bir zorunluluk. AFAD, Türk Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) gibi stratejik kurumların tüm haberleşme ağını uzaya taşıdık. Afetlere karşı aşılmaz bir dijital kalkan oluşturuyoruz. Uydularımız afetlerin kalbinde kurumlara destek veriyor” dedi.

Atalay, Türkiye’nin, sahip olduğu 6 uyduluk dev haberleşme filosuyla, her türlü afet ve acil durumda kesintisiz iletişimi sürdürmeye yönelik çalışmalara devam ettiğini anlatarak, deprem, sel ve yangın gibi felaketlerin yerdeki fiber hatları kopardığı ve baz istasyonlarını devirdiği o en kritik anlarda, uydu teknolojilerinin millî güvenliğin kalesi olduğunun altını çizdi.

Atalay, özellikle deprem ve sel gibi büyük felaketlerde koordinasyon merkezi olan AFAD’ın sahadaki hareket kabiliyetinin TÜRKSAT uydularına emanet olduğunu kaydederek, AFAD bünyesindeki mobil araçlara ve stratejik merkezlere toplamda küçük çaplı 99 uydu terminali (VSAT) kurulduğunu söyledi.

OGM birimlerine kurulan 21 VSAT terminalinin hayati rolünü de vurgulayan Atalay, ormanın kahramanlarının sahada kesintisiz iletişim kurmalarının TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlandığını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığına temin edilen 240 uydu terminalinin büyük öneme sahip olduğunu anlatan Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ‘Evrensel Projesi’ kapsamında Türk Kızılay'a sağlanan ve afet durumlarında yardım faaliyetlerini koordine eden 87 terminal ile Türkiye’nin her noktasında kesintisiz bir hizmet ağı ördük"



