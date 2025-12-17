TÜİK verilerine yönelik herhangi bir müdahalelerinin olmadığını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bütçeye maliyetinin 2026’da 1,1 trilyon lira olacağını söyledi.

ESMA ALTIN - TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK’e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır. Çünkü verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz. Ona göre teşhisi ve tedaviyi doğru yapalım. TÜİK istatistikleri Eurostat gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bizim veriler BM, IMF, OECD, ILO gibi birçok kuruluşla iş birliği içerisinde ve onların da denetimine açık şekilde üretilmektedir” dedi.

VERGİ SİLME YETKİSİ MECLİS’TE

Şimşek, vergi borçlarıyla ilgili iddialar hakkında ise bu konuda yetkinin Meclis’te olduğunu söyledi. Şimşek, “Vergi borçlarını yüce Meclis’imiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum. Maliye Bakanı’nın veya bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur. Burada bütün muafiyetler, vergiye ilişkin bütün muafiyetler anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor” diye konuştu. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bütçeye maliyetinin 2026’da 1,1 trilyon lira olacağını belirten Şimşek, “Asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Biz kaldırdık derken, hükûmetimiz ve Meclis’imiz kaldırdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde, vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

REZERV KALİTESİNDE ARTIŞ

Şimşek, rezerv kalitesinin arttığını belirterek, “Rezerv artışımız ‘carry trade’ kaynaklı değil. Ayrıca ‘carry trade’ye karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Ters dolarizasyon, yüksek dış borç çevirme oranları, ihracat bedeli, satış yükümlülüğü, altın fiyatları ve azalan cari açık; bunların hepsi rezerv artışında etkili olmuştur. Özellikle yurt dışı ve yurt içi ‘swap’ları kapatmakla birlikte rezerv kalitemiz artmıştır” dedi.

KAMUDA ARAÇ KİRALAMA AZALDI

Kamudaki tasarruf tedbirleri kapsamında araç kiralamalarında taşıt sayısının savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç 1.161 adet azaldığını kaydeden Bakan Şimşek, şöyle konuştu: Tasarruf genelgesinin yayımlanmasından bu yana sözleşmesi sona eren taşıtlardan yeniden kiralananların sayısı yüzde 19 azaltılmıştır. Dolayısıyla taşıt konusunda tasarruf tedbirleri tam olarak uygulanıyor ve sonuç alıyoruz.

