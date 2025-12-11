Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu 2027 yılında tek haneye indirmeyi planladıklarını belirterek "Gelecek sene hızla düşecek" dedi. Bakan Şimşek, konut ve kira fiyatlarına dikkat çekerek "Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 13. Para Sohbetleri Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, 2027 yılında enflasyonu tek haneli seviyeye indireceklerini ifade etti.

Şimşek, gelecek sene enflasyonun hızla düşeceğinin altını çizerek, konut ve kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek "Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek" dedi.

Ekonomiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şimşek'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bizim uygulamakta olduğumuz bir program var. Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Türkiye'nin küresel yarıştan kopmaması için "yapısal dönüşüm" başlığımız var. Bütün bu programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması ve bu büyümenin daha adil dağıtılmasıdır. Biz programı 3 safhada düşündük. Birinci safha kontrol dönemiydi. İkinci safha, dengesizliklerin giderildiği safha. Üçüncü evre ise hedeflerin tutturulmasıdır.

2027 ENFLASYON HEDEFİ

Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.

Ekonomik büyümede bir toparlanma var. Deprem bölgesinde konut açığını giderdik. Şu anda planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük bir çaba var. Arz yönlü politikalarda dezenflasyonu destekleyici bir konuma gelmiş durumdayız.

KİRA ENFLASYONUNDA NORMALLEŞME

Gelecek sene için ilave şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını gerçekleştirilebiliyor olarak görüyoruz. Piyasa yüzde 20-23 arası bir enflasyon bekliyor. Enflasyonu yüzde 30'un üzerinde tutan en önemli faktör kira enflasyonu. Uzun bir süre yüzde 25'lik bir kira artış limitimiz vardı. Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek.

