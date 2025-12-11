Zihinsel engelli adamı babası ve ağabeyi döverek öldürdü! Detaylar kahretti
Afyonkarahisar'da 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş'ın ölümüyle ilgili babası ve ağabeyi tutuklandı. Aktaş’ın vücudunda darp izleri bulunduğu, daha önce de şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Köy sakinlerinden birinin ihbarı üzerine harekete geçen yetkililerin, geçtiğimiz günlerde Aktaş’ı bakımevine yerleştirmek için çalışma başlattığı öğrenildi.
Kahreden olay Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde yaşandı. Zihinsel engelli 41 yaşındaki Hıdır Aktaş dün sabah yatağında hareketsiz halde bulundu.
Aile üyelerinin ambulansı araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Aktaş'ın öldüğü belirlendi.
İstanbul’da mezar yeri ücretlerine yüzde 200 zam! En pahalısı 334 bin lira oldu
VÜCUDUNUN HER YERİ DARP İZİ...
Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aktaş'ın vücudunun farklı noktalarında darp izleri tespit edilmesinin ardından talihsiz adamın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A.'yı gözaltına aldı.
BABASI VE AĞABEYİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yenge H.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba K.A., ağabeyi B.A. adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aile kavgası kontrolden çıktı: Evini ateşe veren şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı
Baba ve oğul mahkeme çıkışında cezaevine götürülürken gazetecilerin olayı neden gerçekleştirdikleri sorularını ise cevapsız bıraktı.
BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLECEKMİŞ
Aile üyelerinin geçtiğimiz dönemlerde engelli adama şiddet uyguladıkları öne sürülürken, birkaç köy sakininin olayla ilgili ihbarda bulunduğu ve bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttukları öğrenildi.
İzmir’de elektrik faciası göz göre göre gelmiş: 70 santimetrelik ihmal iki genci hayattan koparmış
Ekiplerin ayrıca Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi. Ancak Aktaş'ın bakımevine yerleştirilemeden hayatını kaybettiği kaydedildi.