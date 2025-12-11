Icardi'yi özlemek ve kaçınılmaz son!

Her mikrofon uzatıldığında 'Günü gelince bakarız' şeklinde itidali elden bırakmayan açıklamalarla top çeviren Başkan Dursun Özbek de, teknik direktör Okan Buruk da bu gerçekliğin farkındaydı.

Dün gece 'son dakika' olarak spor medyasına yansıyan 'veda' tadındaki sosyal medya paylaşımı malumun ilamı oldu.

Anlaşılan o ki Mauro Icardi de artık gelinen noktayı kabullendi.

Mauro Icardi yedek kulübesinde

Son vuruş ustası

Türkiye'deki ilk iki yılında kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Arjantinli, kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı ve fenomen halini aldı.

Kritik maçlarda sorumluluktan kaçmadı, inkar edilemez son vuruş ustalığıyla kritik goller attı. Kuşkusuz saha içi performansıyla tüm övgüleri fazlasıyla hak etti.

Gol sevinci, sempatik tavrı, bir Beşiktaşlının söylediği 'Aşkın Olayım'ın kendisiyle özdeşleşmesi, yeri geldiğinde rakiplere göndermeleri derken saha dışında da kulüp efsanesine dönüştü.

Öyle ki direkt başkanlık makamından 'Bir nesli Galatasaraylı yaptı' sözlerinin öznesinde yer aldı.

Kırılma anları

Yıldızını parlattığı günler geçiren golcü için iki nedenden henüz sezon ortasında adeta yol ayrımına gelindi.

Yokuş aşağı geriye gidişte ilk dönüm noktası, Türk futbol tarihinde bir Premier Lig ekibinin çaresiz bırakılmasıyla hafızalara kazınan karşılaşmada yaşandı.

7 Kasım 2024'teki 3-2'lik Tottenham zaferinde çift santrforla rakip ablukaya alınırken, Icardi'nin ön çapraz bağı koptu.

Icardi'nin, Tottenham maçında sakatlık geçirdiği an

Bu mücadeleden sadece 33 gün önce Türkiye'ye ayak basan Victor Osimhen, Tangocu'nun takımdaki geleceğinde ikinci kırılma anıydı. Osimhen ismi, Süper Lig için çok büyüktü ama kimse bu kadarını beklemiyordu; hem skor katkısı anlamında hem de sezon sonu 75 milyon euroluk rekor ücretin ödenip, bonservisinin alınması konusunda.

İkinci yolu seçti

Nijeryalı yıldızın gelişi işleri tamamen değiştirdi. Icardi'nin önünde mecburi iki seçenek kaldı; çok çalışıp eski formunu yakalamak, 'kral hâlâ benim' diyerek teknik ekibi çift forvete zorlamak.

Ceza sahası için durdurulamaz yeteneğine rağmen ikinci yolu seçti. Galatasaray'da itinayla büyüttüğü 68 gol-20 asistlik geçmişini ve taraftarın kendisine duyduğu büyük sevgiyi yok saydı.

Beklentileri karşılayamadı ama yedek kalmayı da kabullenmedi. Muhtemeldir yıllık 10 milyon euroluk sözleşmesinden de taviz vermedi.

Bazen ısınmaya çıkmayarak, bazen taktik veren hocasını dinlemeyerek, bazen galibiyet sevincine katılmayarak... Her fırsatta mutsuzluğunu belli etti, sözleşme krizini diri tuttu.

Geldiği andan itibaren kazanma hırsı, skor yükünü sırtlaması ve savunmaya yardımdan geri durmamasıyla alkış alan Osimhen, 'yeni lider' olarak ön plana çıktı.

Icardi; milli arada uzayan tatilleri, 4 aydır süren kilo fazlası, fizik kapasitesiyle takımı sahada eksilten görüntüsüyle ne zaman ihtiyaç duyulsa eleştirilerin odağında yer aldı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazandı

İki cambaz!

Galatasaray'da geliyor gelmekte olan!

Ne diyor Icardi?

"Birkaç ay daha beni izleme şansınız var. Tadını çıkarın, sonra özleyeceksiniz."

Ne demiş atalarımız?

"İki cambaz bir ipte oynamaz!"

Günü geldiğinde biri ipi terk edecek.

Devre arası veya sezon sonu, kendi isteği veya zoraki; Icardi, muazzam mirası cömertçe harcamayı sürdürürse öyle ya da böyle gidecek.