Balıkesir’de ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenen iki kuzen hastanelik oldu. Ağır karaciğer yetmezliği gelişen 16 yaşındaki Batuhan Badak, babasından alınan karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Doktorlar doğadan toplanan mantarların ölümcül tehlike taşıdığı konusunda uyarırken, baba Kenan Badak organ bağışının önemine dikkat çekti.

Karesi ilçesinde yaşayan Batuhan Badak, kuzeni 46 yaşındaki Erdoğan Demirparmak ile 28 Kasım'da mantar toplamaya çıktı. Topladıkları mantarlardan yiyen kuzenler bir gün sonra fenalaştı.

BABASINDAN KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Mantar zehirlenmesi şüphesiyle Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan kuzenlerden ağır karaciğer yetmezliği görülen Badak, daha sonra BUÜ Tıp Fakültesine sevk edildi.

Badak'a, 6 saat süren operasyonla babası Kenan Badak'ın karaciğerinin yüzde 68'i nakledildi.

Erdoğan Demirparmak'ın tedavisinin Balıkesir'de devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

"KARACİĞER FONKSİYONLARI İYİCE BOZULDU”

BUÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada Batuhan'ın mantar yemesinin ardından bulantı ve kusma şikayetiyle Balıkesir'de hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastanın durumun daha da kötüye gitmesi üzerine Bursa'ya sevk edildiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Geldikten kısa bir süre sonra hastanın karaciğer fonksiyonları iyice bozuldu ve bilinci kayboldu. Bu şekilde hastaya acil karaciğer nakli yapmak zorunda kaldık. Böyle bir durumda verici bulmak gerekiyordu, hastanın babası da gönüllü oldu. Babasının karaciğerinin büyük bir kısmını alıp genç hastamıza naklettik. Hastanın durumu şu an gayet iyi."

“HER SENE BU MEVSİMDE ZEHİRLENME VAKALARIYLA KARŞILAŞIYORUZ”

Kaya, doğadan toplanan mantarların riskli olduğunu vurgulayarak, "Lütfen doğadan toplanan mantarları yemeyiniz. Zehirli mantarlarla zehirsiz mantarların ayırımı kolay değildir ve birbirleriyle karışabilirler. Bu nedenle bunları tüketmeyiniz. Her sene bu mevsimde zehirlenme vakalarıyla karşılaşıyoruz. Tabii ki her yiyen zehirlenmiyor ancak bunun sonucunda ölüm riski vardır. İnsan, mantar yemek için bu riske girmemelidir." ifadesini kullandı.

"ÇOCUĞUM ÖLÜYORDU"

Baba Kenan Badak da oğlunu mantarı yedikten 24 saat sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye götürdüklerini anlattı.

Daha sonra organ nakli için Bursa'ya geldiklerini belirten Badak, "Burada hocalarımız yardımcı oldu, benim karaciğerimin yüzde 68'i nakli oldu" dedi.

Badak, organ bağışının önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nakil gerçekten çok önemli bir şeymiş, biz bunlara dikkat etmiyorduk. Çocuğum ölüyordu. Bu yüzden herkesin organ bağışlamasını isterim. Kimse doğadan toplanan mantarları yemesin, kimseye tavsiye etmiyorum. Çocuğumun sağlık durumu gayet iyi. Halasının oğlu da Balıkesir Üniversitesinde yatıyor ve tedavisi devam ediyor. Onda herhangi bir nakil ihtiyacı olmadı. Sağlık durumunun iyiye gittiğini söylediler."

