Eskişehir’de Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde Rehber öğretmen olarak çalışan T.G.'nin, yaşadığı tartışma sırasında elinde tuttuğu sıcak çay dolu kupayı Fizik öğretmeni Serkan Keskinbaş'ın yüzüne döktüğü iddia edilmişti.

Yüzünde 1'inci derece yanık oluşan Serkan Keskinbaş, öğretmen T.G. hakkında şikayetçi olmuştu. Korkunç iddiaya ilişkin olayda karar çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan T.G., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre fizik öğretmeni ve aynı zamanda idareci olan Serkan Keskinbaş ile rehber öğretmen T.G. arasında 2 Şubat'ta tartışma yaşandı. T.G. Keskinbaş'ı sözlü olarak kışkırtıp omuz attı.

4 gün sonra, 6 Şubat tarihinde T.G. odasına giden Serkan Keskinbaş, arkasından yanaşarak korkuttu. Sinirlenen Keskinbaş, T.G.'nin odasını terk etmesini istedi, T.G. Keskinbaş'a tepki gösterip küfür etti. Daha sonra elinde tuttuğu sıcak çay dolu kupayı Serkan Keskinbaş'ın yüzüne doğru savurdu.

Yüzü yanan Keskinbaş okuldakiler tarafından hastaneye götürüldü, yüzünde 1'inci derece yanık oluştuğu belirlendi. Söz konusu iddiaların ardından öğretmenin T.G. hakkında şikayetçi oldu.

Serkan Keskinbaş, şunları söyledi:

Okulumuzdaki rehberlik servisiyle ilgili rehber öğretmenimiz tarafından sürekli bir zorbalığa maruz kaldım. Hem öğrencilerin hem velilerin hem öğretmen arkadaşlarımın yanında bana sürekli bir lakap taktı. Hayvan figürleriyle, 'Kral ne yapıyorsun', 'Bir gün bana tekmil vermedin' diyerek beni hep rencide etti ve küçük duruma düşürdü. Ben hem kendisiyle hem de okul müdürüyle paylaştım, rahatsız olduğumu ifade ettim ama kendisi oralı olmadı. Böyle davranmaya devam etti. Ben de yine işime gücüme devam ettim. 2 Şubat Pazartesi günü bayrak töreninde okul müdürünün yanında bulunurken kendisi benim yanıma geldi, yaklaşarak omuz attı. Yine aynı şekilde lakap takarak orada tören içerisinde beni yine küçük duruma düşürdü ve ben bu durumdan rahatsız oldum ve odama doğru yöneldim. Odama gittim, sakinleşmeye çalıştım; sonra okul müdürüne derdimi anlattım, o gerekli uyarıları yapacağını söyledi" dedi.

Keskinbaş, olay günü olanları ise şöyle anlattı:

Akabinde 6 Şubat olay günü ben mesaime başladım, eğitim öğretimle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere. Okulda 1 dakikalık saygı duruşu ve deprem farkındalık çalışması yapılması için öğretmen grubundan, WhatsApp grubundan paylaşım yaptım. Benim ertesi gün görevde yükselme sınavım vardı. O sınavın giriş belgelerini ve eşyalarımı hazırlarken dalmışım. Benim kapım da her zaman açıktır bütün öğrencilere, velilere. Okulumuz rehber öğretmeni hocamız sessizce kapıyı çalmadan, sinsice gelerek arkamdan "Böh" diyerek böyle bana dokunarak temasta bulundu ve beni korkuttu. Evet, şaka yapıyor; daha sonra ben döndüm arkamı, rehber öğretmenini görünce çok şaşırdım. Yani o kadar korktum ki yüreğim ağzıma geldi. Döndüm "Sen dışarı çık" dedim. Böyle yaklaşılır mı yani insana?" Akabinde bana iki tane ağır küfür etti, ağza alınmayacak, Ben kendisine kesinlikle sözlü olarak onun aynı dilinden cevap vermedim. Daha sonra çıkması için şöyle kendisini savurdum. Ondan sonra elindeki sıcak çayı benim yüzüme doğru fırlattı. Bardağı fırlatmadı. Sadece içerisindeki kaynar çayı yüzüme kasıtlı olarak fırlattı ve beni haşladı.