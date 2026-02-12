THY EuroLeague’de 28. hafta heyecanı bu akşam İstanbul’da yaşanacak. Anadolu Efes İtalya temsilcisi Virtus Bologna’yı taraftarı önünde ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi ''Anadolu Efes-Virtus Bologna basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu gündeme getirildi. İşte Anadolu Efes-Virtus Bologna canlı yayın bilgileri...

Anadolu Efes Virtus Bologna ile EuroLeague’de 11. kez karşı karşıya gelecek. Şubat 2002’den bu yana oynanan 10 maçta iki takım da 5’er galibiyet aldı.

Anadolu Efes son iki maçında Valencia Basket ve Zalgiris’i mağlup etmişti. İstanbul ekibi Virtus Bologna karşısında da galibiyet alıp çıkışını sürdürmek için bu akşam parkeye çıkacak. Ligde geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet alan Anadolu Efes, haftaya 19. sırada girdi. Virtus Bologna ise 27 maçta 12 galibiyet elde ederek 13. sırada yer alıyor. Peki, Anadolu Efes-Virtus Bologna basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes-Virtus Bologna basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague heyecanı bu akşam!

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague’in 28. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes-Virtus Bologna basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague heyecanı bu akşam!

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Virtus Bologna basketbol maçı 12 Şubat akşamı saat 20.30’da başlayacak.

Anadolu Efes-Virtus Bologna basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague heyecanı bu akşam!

ANADOLU EFES AVRUPA’DA 903. MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes Virtus Bologna karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 903. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı temsilcimiz Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 902 maçta 502 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı.

Öte yandan Anadolu Efes 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği EuroLeague’de ise bu akşam 655. maçını oynayacak. İstanbul temsilcisi organizasyonda geride kalan 654 karşılaşmanın 345’ini kazanırken 309 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası