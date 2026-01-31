Euroleague'de 25. haftanın MVP'si (En değerli oyuncusu) Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

Euroleague'de 25. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu.

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Fransa deplasmanında ASVEL'i 79-78'lik skorla mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, haftanın MVP'si seçildi.

6. KEZ HAFTANIN MVP'Sİ OLDU

Sloukas, müsabakada 26 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, 36 verimlilik puanı aldı. 36 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

