Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'yı 91-55 mağlup etti ve üst üste altıncı galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Karşıyaka’ya konuk oldu.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 91-55 kazanan Fenerbahçe, ligdeki 16 galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'den 3 oyuncunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada Brandon Boston Jr. 24 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner
Karşıyaka: Sokolowski 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 2, Moody 5, Young 7, Serkan Menteşe, Bishop 11, Egemen Yapıcı 2, Ege Özçelik 3, Yalın Yıldız 2, Mert Celep
Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Jantunen 9, Birch 4, Bacot 9, Metecan Birsen 5, Baldwin, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 24, De Colo 2, Onuralp Bitim 6
1. Periyot: 16-19
Devre: 26-48
3. Periyot: 40-73