Kar, sağanak, fırtına... Bayramda 4 mevsim birden yaşanacak
Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde “dört mevsim bir arada” yaşanacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar ve sağanak, batı bölgelerde ise fırtına ve yağış bekleniyor. Sürücülere ve bayram ziyaretçilerine 'dikkatli olun' uyarısı geldi.
- Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde hava durumu kar, sağanak ve fırtınalı olacak.
- Dünden itibaren ülke genelinde sıcaklıklar 8 ila 10 derece düştü.
- Yağışlı sistem sadece sahil şeridini değil, iç kesimleri de etkileyecek.
- Bayramın 1. ve 2. günü yağışlar etkisini artıracak, özellikle İç Anadolu ve Akdeniz hattında kuvvetli sağanaklar, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun kar yağışları görülecek.
- Bayramın son günü yağışlar batı bölgeleri terk etmeye başlayacak ancak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
DÖRT MEVSİM BİR ARADA
Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde kelimenin tam anlamıyla “dört mevsim bir arada” yaşanacak. Bugün batıdan girerek tüm yurdu saracak olan yağışlı sistemin, Bayramın 1. ve 2. günü etkisini iyice artırarak özellikle İç Anadolu ve Akdeniz hattında kuvvetli sağanaklara, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan) ise yer yer yoğun kar yağışlarına sebep olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı: Meteoroloji saat verdi, 75 kilometre hızla esecek!
İÇ ANADOLU VE DOĞU'YA KRİTİK UYARI
Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar itibarıyla yağışlar batı bölgelerimizi terk etmeye başlayıp yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bıraksa da, bayram ziyaretleri için yola çıkacakların özellikle iç ve doğu kesimlerdeki karla karışık yağmur ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.