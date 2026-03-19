Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde “dört mevsim bir arada” yaşanacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar ve sağanak, batı bölgelerde ise fırtına ve yağış bekleniyor. Sürücülere ve bayram ziyaretçilerine 'dikkatli olun' uyarısı geldi.

Dünden itibaren ülke genelinde sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden düştü. Yağışlı sistem sadece sahil şeridini değil, iç kesimleri de vuracak.

DÖRT MEVSİM BİR ARADA

Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde kelimenin tam anlamıyla “dört mevsim bir arada” yaşanacak. Bugün batıdan girerek tüm yurdu saracak olan yağışlı sistemin, Bayramın 1. ve 2. günü etkisini iyice artırarak özellikle İç Anadolu ve Akdeniz hattında kuvvetli sağanaklara, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan) ise yer yer yoğun kar yağışlarına sebep olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE DOĞU'YA KRİTİK UYARI

Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar itibarıyla yağışlar batı bölgelerimizi terk etmeye başlayıp yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bıraksa da, bayram ziyaretleri için yola çıkacakların özellikle iç ve doğu kesimlerdeki karla karışık yağmur ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası