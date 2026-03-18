İstanbul Valiliği, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtına için uyarıda bulundu. Saatte 75 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbir çağrısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi’nde rüzgarın yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Fırtınanın yer yer 6 ila 8 kuvvetine ulaşmasının beklendiği belirtilirken, olumsuz hava koşullarının 20 Mart Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı: Meteoroloji saat verdi, 75 kilometre hızla esecek!

Valilik açıklamasında, kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle açık alanlarda bulunacakların ve deniz ulaşımını kullanacakların dikkatli davranması gerektiği vurgulandı.

