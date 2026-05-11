İstanbul'da görevli Cumhuriyet Savcısı H.G. (33) dijital dolandırıcıların kurbanı oldu. Savcı H.G.'yi arayan dolandırıcılar, hesaplarında şüpheli hareketler olduğunu belirterek panik havası oluşturup H.G.'nin hesabından 850 bin lira çekim yaptı.

İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., 24 Nisan'da saat 17.15 sıralarında adliyede mesai bitimi sonrası evine gittiği sırada yol üzerinde 212'li sabit bir hattan arandı. Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli şahıs, savcının hesabından limit kullanımı olduğunu ve mobil uygulamaya girerek hesabını kontrol etmesini talep etti. Mobil uygulamasına giren H.G. hesabından 480 bin TL paranın çekildiğini gördü.

Şüpheli şahıs savcıya paranın gönderildiği hesabı tanıyıp tanımadığını sordu. Telefonu kapatan dolandırıcı işlemin iptali için H.G.'yi yeniden arayacağını bildirdi.

BANKAYI ARADI, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Sabah'ta yer alan habere göre şüpheli bu defa aramasında ters işlem adı altında işlemin iptali için Savcı H.G.'ye 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı, H.G.'den 370 bin lirayı da daha önce gönderildiği tespit edilen hesaba EFT yapmasını istedi. EFT yaptıktan sonra durumdan şüphelenen savcı hesabına erişim sağlayamadı. Savcı H.G. bankayı aradı ancak toplamda 850 bin TL dolandırıldığı cevabıyla hayatının şokunu yaşadı. Savcı H.G. şüphelilerden şikâyetçi oldu.

ŞÜPHELİLER YAKAYI ELE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T., (32) Ece D., (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SAVCININ ZARARI GİDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa D., tutuklanırken Ramazan T., ve Ece D., adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcı H.G.'nin parası savcılık tarafından kurtarılmasıyla zararı giderildi.

