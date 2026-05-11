Türkiye hem bahar havası hem sağanak yağış etkisinde kalmaya devam ederken, Meteoroloji son raporunu açıkladı. 14 ile sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti. İşte sağanak yağış uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji 14 ili ise sağanak yağış için uyardı. İşte son uyarılar…

Meteoroloji 14 ili uyardı! ‘Akdeniz’ etkisi kısa sürdü, sağanak geri dönüyor

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

14 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 14 il şöyle;

Şehirler İstanbul Kırklareli Sakarya Ankara Eskişehir Nevşehir Bolu Kastamonu Amasya Artvin Samsun Trabzon Erzurum Kars

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Son rapora göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle;

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 İzmir Parçalı bulutlu 30 Adana Parçalı yer yer çok bulutlu 31 Antalya Parçalı bulutlu 23 Samsun Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Diyarbakır Parçalı ve az bulutlu 27

