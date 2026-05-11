Meteoroloji 14 ili uyardı! ‘Akdeniz’ etkisi kısa sürdü, sağanak geri dönüyor
Türkiye hem bahar havası hem sağanak yağış etkisinde kalmaya devam ederken, Meteoroloji son raporunu açıkladı. 14 ile sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti. İşte sağanak yağış uyarısı yapılan iller…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji 14 ili ise sağanak yağış için uyardı. İşte son uyarılar…
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
14 İLDE SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 14 il şöyle;
|Şehirler
|İstanbul
|Kırklareli
|Sakarya
|Ankara
|Eskişehir
|Nevşehir
|Bolu
|Kastamonu
|Amasya
|Artvin
|Samsun
|Trabzon
|Erzurum
|Kars
EN YÜKSEK SICAKLIKLAR
Son rapora göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle;
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|22
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24
|İzmir
|Parçalı bulutlu
|30
|Adana
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|31
|Antalya
|Parçalı bulutlu
|23
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|17
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|19
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|19
|Diyarbakır
|Parçalı ve az bulutlu
|27