SpaceX, Starlink, Tesla ve X’in sahibi Elon Musk’ın annesi Dr. Maye Musk, hayat hikâyesini anlattığı kitabının tanıtımı için Türkiye’ye geldi. Aynı zamanda beslenme bilimi alanında yüksek lisans sahibi olan Dr. Musk, en büyük zenginliğin, sağlık ve güçlü aile bağları olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın annesi, diyetisyen, model ve yazar Dr. Maye Musk, 32 dilden sonra Türkçeye de çevrilen son kitabı “Bir Kadın Plan Yaparsa”nın imza günü için Türkiye’ye geldi. Bir süper model olarak 77 yaşında podyumların tozunu atmaya devam eden Dr. Maye Musk, İstanbullulara sadece hayat tecrübelerini değil, genç kalmanın şifrelerini de anlattı.

O sadece Elon Musk’ın annesi değil aynı zamanda 45 yıllık bir bilim kadını… Dünya onu “teknoloji devinin annesi” olarak tanısa da, o kendi hikâyesini sıfırdan yazan bir savaşçı. “Bir Kadın Plan Yaparsa” kitabında zorluklarla dolu yıllardan dünya sahnesine uzanan yolculuğunu, yaşadığı ekonomik sıkıntıları, tek başına üç çocuk büyütme ve kariyer engelleriyle mücadelesini anlatan Dr. Musk, “Her düştüğümde ayağa kalkmayı başardım. Ancak hiçbir zaman pes etmedim. Bana göre başarının sırrı, mükemmel olmak değil; esnek olup yeniden başlayabilmek” dedi.

SERVET DEĞİL SAĞLIK

Söyleşide en çok dikkati çeken nokta, Musk’ın “zenginlik” tanımı oldu. Dünyanın en zengin insanını yetiştiren anne, gerçek hazinenin banka hesaplarında değil, bedende olduğunu vurguladı. Musk, “Herkes bana oğlumun servetini soruyor ama ben onlara şunu söylüyorum: Eğer sağlığınız yoksa, dünyanın bütün parası bir hiçtir. Benim için en büyük lüks, her sabah sağlıklı ve dinç uyanmaktır” dedi.

VİTAMİN HAPLARINA “PAZARLAMA” RESTİ

Sağlık dünyasındaki “takviye” çılgınlığına karşı net bir tavır koyan Dr. Musk, vitamin takviyelerinin büyük oranda birer pazarlama unsuru olduğunu söyledi. Dr. Musk, “Eğer doğru ve dengeli besleniyorsanız, vücudunuzu bir laboratuvar gibi haplarla doldurmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan her şey doğada, sebzelerde ve meyvelerde var” diyerek doğal beslenmenin öneminin altını çizdi.

77 YAŞINDA DİNÇLİĞİN SIRRI LİFLİ GIDALAR

Yoksulluktan dünya sahnelerine uzanan hayatında her düşüşten sonra yeni bir planla ayağa kalkan, 70’li yaşlarda “kapak kızı” olan Maye Musk, güzelliğini genetiğe değil, sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Dr. Musk, “Hayatınıza yapabileceğiniz en büyük yatırım tabağınızdaki lifli gıdadır!” dedi.

Lifli gıdalarla beslenmeyi hayatının merkezine koyan Dr. Musk’ın tavsiyeleri net:

Lifli beslenin: Sindirim ve uzun süreli tokluk için baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin.

Mutfakta irade kurun: Evinizde zararlı yiyecek varsa mutlaka yersiniz. Plan yapın ve eve o bisküviyi ya da çikolatayı sokmayın! Zaaflarınızın farkında olun, onları erişemeyeceğiniz bir yerlerde tutun.

Asla vazgeçmeyin: Kaç yaşında olursanız olun, kötü giden bir kariyeri veya ilişkiyi değiştirecek bir başka planınız daha olsun.

MAYE MUSK’IN SAĞLIKLI HAYAT REÇETESİ

Güzellik reçetesi: Bir tabak mercimek çorbası, pahalı bir kremden daha etkili bir güzellik iksiridir. Cildinize ne sürdüğünüzden çok, hücrelerinize içeriden ne verdiğiniz önemlidir. Pahalı bir krem kötü beslenmiş bir cildi kurtaramaz.

Anti-aging formülü: Takviye haplar yerine mevsiminde sebze ve bol lif tüketin.

Hayat felsefesi: Hayatınızı kontrol edemezsiniz ama planınızı değiştirebilirsiniz.

Güzellik sırrı: Genetik bir şans değil, 40 senelik bir diyetisyen disiplini.

ŞOK DİYETLER HEP OLACAK

İnsanların beslenirken aklını kullanmasını tavsiye eden Dr. Maye Musk, "İnsanlar umut istiyor. Şok diyetler, size umut ve aşırı kısıtlamalar ve düşük kalori alımına dayanarak hızlı kilo kaybı sağlar. O yüzden hep popüler olacaktır. Ancak, beslenmenizi, afiyetle yiyeceğiniz, pahalı olmayan, dengeli ve lezzetli diyetler olarak planlamalısınız. Asla paranızı sağlıklı alışkanlıklarınızı bozacak yiyeceklere harcamayın" dedi.

