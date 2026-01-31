Devre arasında Samsunspor'dan Anthony Musaba, Lazio'dan Matteo Guendouzi ve Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı eski oyuncusu Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'ye Ademola Lookman'dan kötü haber geldi. Nijeryalı yıldızın transferi için Atalanta ile ödeme planı konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımında forma giyen dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante için şartları zorlarken, kanat bölgesine yapılması planlanan Ademola Lookman transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Devin Özek, Nijeryalı futbolcunun transferi için İtalya'da Atalanta yetkilileri ile masaya oturmuştu. Oyuncu tarafıyla görüşmelerde büyük yol kat eden Fenerbahçe'nin, Lookman'ın kulübü ile anlaşma sağlayamadığı iddia edildi.

Ademola Lookman

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

HTS Spor'un İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre; Fenerbahçe ve Serie A ekibi Atalanta arasındaki görüşmeler sona erdi. İki kulüp, ödeme koşulları ve banka teminatları konusunda anlaşmaya varamadı.

ATLETICI MADRID'DEN LOOKMAN'A YAKIN TAKİP

Nijerya Milli Takımı ile üçüncü tamamladığı 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın en iyi 11'ine seçilen 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Atletico Madrid'in de ilgisi olduğu vurgulanırken, İspanyol kulübünün resmi teklif yapıp yapmayacağının belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Lookman bu sezon 19 maçta 1240 dakika süre aldı

19 MAÇTA 3 GOL

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 19 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

