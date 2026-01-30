Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Jhon Duran'ın yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran’la yollarını ayırmak üzere. Kolombiyalı golcünün yeni adresine dair iddialar gündemde. İşte detaylar...
- Jhon Duran, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetti.
- Kolombiyalı forvetin yeni takımı Fransız ekibi Lille olacak.
- Duran, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.
- Ayrılık kararı, son antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gündeme gelmişti.
Fenerbahçe’de Jhon Duran dönemi kısa sürdü. Sarı-lacivertlilerin sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Kolombiyalı forvetle karşılıklı anlaşma sağladığı ve "ayrılık" kararı çıktığı iddia edildi.
Son günlerde ayrılığı gündeme gelen Duran, FCSB maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hissetmiş ve maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından yıldız oyuncunun geleceği merak konusu olmuştu.
LILLE, DURAN'I İSTİYOR
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre, Fransız ekibi Lille, Jhon Duran’ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshettikten sonra Fransa’nın yolunu tutacak.
21 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST
Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev alan Duran, toplam 1130 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki forvet, bu süreçte 5 gol atıp 3 asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.