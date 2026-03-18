UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın Liverpool'a konuk olduğu karşılaşmanın hakemi sakatlık nedeniyle değişti.

Devler Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda karşılaştığı maçta beklenmedik bir olay yaşandı.

Maçın hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak, sakatlığı nedeniyle mücadelede orta hakem olarak görev yapamadı.

RACZKOWSKİ, ORTA HAKEM OLDU

Sakatlık nedeniyle Szymon Marciniak'ın yerine geçen 4. hakem Pawel Raczkowski, karşılaşmada orta hakem olarak düdük çaldı. Szymon Marciniak ise mücadelede 4. hakem olarak görev yaptı.

