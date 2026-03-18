Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, Galatasaray'ın Liverpool'a konuk olacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"GALATASARAY KAZANIRSA ŞAŞIRMAM"

Liverpool deplasmanının eskisi kadar korkutucu olmadığını söyleyen Paul Scholes, "Anfield'ın eski gücü yok. Eskiden deplasmanda Liverpool'a karşı oynamadan önce o hafta antrenmanlarda hep tek pas, iki pas çalışırdık. Çünkü Anfield'da topla fazla oynarsan, mutlaka kaybederdin. Artık öyle değil. Şimdi Anfield'a giden her takım istediği oyunu oynayabiliyor. Galatasaray deplasmanlarda iyi değil ama şu anki Liverpool'a göre durum farklı. Dediğim gibi Galatasaray kazanırsa şaşırmam." şeklinde konuştu.

AVANTAJ GALATASARAY'DA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında sahasında 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

