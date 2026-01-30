Fenerbahçe, Hırvat dile bekçisi Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 2023 yılında 6 milyon 650 bin euro bonservisle transfer edilen Dominik Livakovic, sezon sonuna kadar eeki kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandı.

Sporx'in Hırvatistan basınından Dnevnik'ten aktardığı habere göre; 31 yaşındaki kalecinin kiralık transferi kapsamında Dinamo Zagreb, sezon sonuna kadar yaklaşık 250 bin euro ödeme yapacak.

Dominik Livakovic

MAAŞINDA BÜYÜK İNDİRİM

Transfer sürecinde Livakovic'in ücretinde büyük fedakârlık yaptığı öğrenildi. Deneyimli file bekçisinin, anlaşmanın gerçekleşmesi için sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon euroluk maaşının önemli bir bölümünden vazgeçtiği ve neredeyse bedelsiz şekilde forma giymeyi kabul ettiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı aktarıldı. Buna göre Livakovic'in Dinamo Zagreb ile yaptığı sözleşme 2025-2026 sezonun sonuna kadar geçerli olacak. Hırvat kaleci, sezon bitiminde 2028 yılına kadar kontratının bulunduğu Fenerbahçe'ye dönecek.

