Sarı-lacivertli takımın Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

"PERFORMANSIMIZ YETERLİ DEĞİLDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı futbolcu, "Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da bulduk kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız" dedi.

Bireysel performansına soru üzerine Oosterwolde, "Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum" ifadelerini kulandı.

"SOL BEK OYNAMAM GEREKİRSE OYNARIM"

24 yaşındaki oyuncu, sol bekte oynamak istemediğine yönelik iddialara, "Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım" cevabını verdi.

