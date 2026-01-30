Juventus, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran için ilk teklifini yaptı. Devin Özek, Ademola Lookman transferi için İtalya’nın yolunu tuttu.

F.Bahçe’de baş döndüren bir transfer gündemi var. İtalyan devi Juventus önce En-Nesyri’yi almak istemiş fakat Faslı yıldız bonservisinin de alınmasını şart koşunca geri adım atmıştı. Juve bu defa da hücumdaki boşluğu doldurmak için Jhon Duran’ı istiyor. İtalyan kulübü yöneticileri sarı lacivertlilere ilk teklifini yaptı. Pazarlıklar sürüyor. Al-Nassr’dan kiralanan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün sezon sonuna kadar sözleşmesi var.

DEVİN ÖZEK İTALYA’YA GİTTİ

Sportif direktör Devin Özek de Ademola Lookman transferi için İtalya’nın yolunu tuttu. 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta’nın en az 35 milyon avro bonservis beklentisi var. İki kulüp arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durduğu belirtildi. Lookman temelde kanat oyuncusu olsa da hücumun her bölgesinde oynayabiliyor.

