Mozaikteki 1.500 yıllık mesaj: Kıskanan çatlasın!
Syedra Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda yaklaşık 1.500 yıllık dikkat çekici bir mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Grekçe “Kıskanan çatlasın” ve “Güle güle kullan!” ifadelerinin yer aldığı eser, Anadolu’nun çok katmanlı tarihine ışık tutuyor.
- Syedra antik kentinde, kentin en büyük konut yapısında MS 5-6. yüzyıllara tarihlenen bir mozaik bulundu.
- Mozaikte Grekçe “Kıskanan çatlasın” ve “Güle güle kullan!” ifadeli kitabeler yer alıyor.
- Keşfedilen mozaik, geometrik ve bitkisel süslemelere sahip ve yaklaşık 1500 yıllık.
- Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi çerçevesinde yürütülüyor.
- Syedra'nın yerleşim tarihi MÖ 9. yüzyıla kadar uzanıyor.
- 2019 yılında tekrar başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında devam ediyor.
MURAT ÖZTEKİN - Antalya’nın Alanya ilçesi yakınlarındaki Syedra antik şehrinde devam eden arkeolojik kazılarda üzerinde enteresan mesajların bulunduğu tarihî mozaik gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi çerçevesinde Syedra’da yürütülen kazı çalışmalarında, kentin en büyük konut yapısında MS 5-6. yüzyıllara tarihlenen bir mozaik keşfedildi. Geometrik ve bitkisel süslemeleriyle dikkat çeken 1500 yıllık mozaikte “Kıskanan çatlasın” ve “Güle güle kullan!” ifadeli Grekçe kitabelerin olduğu görüldü.
Esere dair görüntüler, Bakanlığın sosyal medya hesabından kamuoyuna paylaşıldı.
Koruma ve onarım çalışmalarıyla orijinal dokusu muhafaza edilen bu nadide eser, Anadolu’nun çok katmanlı geçmişini günümüze taşımaya devam ediyor. Yerleşim tarihi MÖ 9. yüzyıla kadar uzanan kentte 20 yıllık bir aradan sonra, 2019 yılında tekrar başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları hâlihazırda Doç. Dr. Ertuğ Ergürer’in başkanlığında devam ediyor.