Art Basel ve UBS tarafından yayımlanan 2026 Küresel Sanat Piyasası Raporu, sanat dünyasındaki yön değişimini ortaya koydu. Çağdaş sanat satışları düşüşünü sürdürürken, koleksiyoncuların ilgisi giderek eski ustaların eserlerine kayıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Dünya savaşlarla sarsılırken çağdaş sanat eriyor, eski ressamların eserleri ise kıymet kazanıyor.

Art Basel ve UBS tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan “2026 Küresel Sanat Piyasası Raporu”na göre 2 yıllık daralmanın ardından sanat piyasası, 2025’te yüzde 4 büyüyerek 59,6 milyar dolarlık satışa ulaştı.

4,5 MİLYAR DOLARDA KALDI

Ancak çağdaş sanat işleri ve “savaş sonrası dönem” eserlerinin müzayede satışlarından geçen sene 4,5 milyar dolar gelir elde edildi. Hâlbuki bu rakam, 2021’de 8,5 milyar dolardı. Böylece çağdaş sanattaki dört senelik düşüş devam etti.

Buna karşılık, rakamlar koleksiyoncuların meşhur ressamların eserlerine yöneldiğini gösterdi. Empresyonist ve post-empresyonist eserlerin fiyatları geçen yıl müzayedelerde yüzde 47 artarken, “Old Masters” (eski ustalar) olarak anılan 1800 öncesi sanatçıların eserleri de yüzde 30 yükseldi. Bu tablo karşısında akıllarda “Bugünden yarım asır sonraya hangi sanatçılar kalacak?” sorusu belirdi.

ONLINE SATIŞTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Öte yandan 2025’te üst düzey satışlar tekrar yüz yüze kanallara kaydı. Online satışlar 9,2 milyar dolara gerileyerek 2019’dan bu yana en düşük seviyesine indi. Söz konusu rapora göre global sanat piyasasındaki lider yine ABD oldu. ABD, toplam satışların yüzde 44’ünü meydana getirerek 26 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. İkinci sırada 10,5 milyar dolarla İngiltere, üçüncü sırada ise 8,5 milyar dolarla Çin yer aldı.

