Ankara yeni havalimanı konumu ve havalimanının yeni adı, başkentte gerçekleştirilecek önemli uluslararası organizasyonlar öncesinde gündemdeki yerini aldı. Açılış için geri sayım sürerken vatandaşlar havalimanının konumunu, kullanım amacını ve yeni ismini araştırıyor.

Ankara'da uzun süredir hazırlıkları devam eden havalimanı bugün açılıyor. Başkentin ulaşım altyapısına katkı sağlaması beklenen tesisin yeni adı ve konumuna ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılırken, gözler açılış törenine çevrildi.

ANKARA YENİ HAVALİMANI NEREDE?

Ankara'nın yeni havalimanı olarak hizmete alınacak tesis, Etimesgut ilçesinde bulunan Etimesgut Havalimanı yerleşkesinde bulunuyor. Başkentin batısında yer alan havalimanı, şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çekerken hem sivil hem de resmi uçuşlara hizmet verecek.

Uzun yıllardır farklı amaçlarla kullanılan Etimesgut Havalimanı, yapılan düzenlemelerin ardından yeni kimliğiyle hizmet vermeye başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, tesisin özellikle devlet protokolü uçuşları ve uluslararası organizasyonlar açısından önemli bir rol üstleneceği vurgulandı.

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet başkanı ve üst düzey heyetin başkente gelmesi beklenirken, havalimanının bu süreçte aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Ankara yeni havalimanı nerede, adı ne oldu?

ANKARA YENİ HAVALİMANIN ADI NE?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Etimesgut Havalimanı, yeni dönemde "Ankara Havalimanı" adıyla hizmet verecek.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Ankara Havalimanı'nın açılışına ilişkin bilgi verdi.

Başkentin ev sahipliği yapacağı 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde de dünya liderlerinin karşılanacağı havalimanını yeni ismiyle duyuran Uraloğlu, "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.

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