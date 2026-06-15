Modernizasyon çalışmaları tamamlanan, Ankara Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Bağlantı yolları baştan sona yenilenen havalimanının hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermesi hedefleniyor. İşte Ankara Havalimanı’nda yapılan modernizasyon çalışmalarının detayları…

Ankara Havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlandı.

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın Açılış Töreni bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla saat 13.00'te gerçekleştirilecek. "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek olan havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı yapacak. Havalimanının gelecek ay gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılması planlanıyor.

Ankara’nın havacılık altyapısını güçlendirecek Ankara Havalimanı, geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü.

Ankara Havalimanı’nda dev modernizasyon! 8 ayda tamamlandı! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı yapacak

8 AYDA TAMAMLANDI

Havalimanının modernizasyon süreci, yüksek koordinasyonla 8 ayda tamamlandı. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

PİST UZUNLUĞU GENİŞLETİLDİ

Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturuldu. Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sayesinde, yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı park edebileceği kapasiteye ulaşıldı.

Ankara Havalimanı’nda dev modernizasyon! 8 ayda tamamlandı! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı yapacak

PİST EMNİYET ALANI

Pist güvenliğini artırmak amacıyla Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturulurken, havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi ve yeni bağlantı taksi yolları inşa edildi. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına göre modernize edildi; tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı baştan sona yenilendi.

4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirildi.

Ankara Havalimanı’nda dev modernizasyon! 8 ayda tamamlandı! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı yapacak

AY YILDIZ YERLEŞKESİ’NE DOĞRUDAN ULAŞIM

Proje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları hayata geçirildi. Söz konusu köprü, 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz tasarımıyla dikkat çekiyor. Ankara Bulvarı üzerinde inşa edilen 40 metrelik geçit ile de güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı hedefleniyor.

Neler yapıldı?

Yenilik Detaylar Pist Yenileme Uzunluk 2.450 metreden 3.000 metreye, genişlik 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Geniş gövdeli uçakların iniş/kalkışı için uygun hale getirildi. Uçak Park Kapasitesi 15.000 m² iki dönüş cebi ve 160.000 m² yeni apron alanı ile yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı park edebilmesi sağlandı. Pist Emniyet Alanı Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturuldu. Mevcut taksi yolları tamamen yenilendi, yeni bağlantı taksi yolları inşa edildi. Aydınlatma ve Yönlendirme Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası standartlara göre modernize edildi. Mekanik ve Elektrik Altyapı Tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı baştan sona yenilendi. Devlet Konukevi ve Otopark 4.800 m² kapalı alana sahip Devlet Konukevi ve 310 araçlık açık otopark hizmete sunuldu. Ay Yıldız Yerleşkesi Bağlantı Yolu Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında 12,5 km'lik yeni bağlantı yolu inşa edildi. Köprü ve Altgeçitler Bağlantı yolunun 3 km'lik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları (140m uzunluğunda tek pilonlu gergin eğik askılı köprü dahil) hayata geçirildi. Ankara Bulvarı Geçidi Ankara Bulvarı üzerinde 40 metrelik geçit ile güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı sağlandı.

Ankara Havalimanı’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

Ankara Havalimanı’nda dev modernizasyon! 8 ayda tamamlandı! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı yapacak

“MODERN BİR HAVALİMANI KAZANDIRDIK”

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladık. 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık. Yolların 6,5 kilometresini bölünmüş yol, 6 kilometresini de tek yol standardında tamamladık.

YENİ BAĞLANTI YOLLARI

Uraloğlu, Ay Yıldız Yerleşkesi'nin devasa büyüklüğü ve yaklaşık 15 bin personele ev sahipliği yapacak olması nedeniyle bölgedeki ulaşım altyapısının kapsamlı şekilde yeniden planlandığını ifade etti. Aynı zamanda Eskişehir yolu, Ankara çevre yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulduğunu ve mevcut ulaşım ağının güçlendirildiğini belirtti.

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