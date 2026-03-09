İngiltere’de ünlü mahkûm Charles Bronson’ın 500 parçalık hapishane çizimleri müzayedede satışa çıkıyor. Eserlerin 100–200 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

MURAT ÖZTEKİN- Tanınmış İngiliz suçlu Charles Bronson’ın hapishanede yaptığı çizimler, müzayedede satılacak. Mahkûma ait 500 parçalık bir sanat eseri koleksiyonu İngiltere’de açık artırmaya çıkarılacak.

İngiliz müzayede evi David Duggleby Auctioneers tarafından 11 Mart’ta açık artırmaya sunulacak eserlerin 100 bin 200 bin sterline (yaklaşık 5,9-11,8 milyon TL) alıcı bulması bekleniyor.

Charles Bronson sanatla gündemde: Hapishanede yapılan eserler müzayedede

Söz konusu eserlerin, kâğıt üzerine pastel boya, mürekkep ve kurşun kalemle yapıldığı ve “yalnızlık ve dayanıklılık” temalarını işlendiği belirtiliyor. Bronson’ın malzeme sıkıntısı yüzünden eserlerinin çoğunu eski hapishane belgeleri üzerine yaptığı görülüyor.

73 yaşında olan Bronson, 1974’te 21 yaşındayken silahlı soygun ve yaralama suçlarından hapse girmişti. Cezaevinde rehin alma hadisesi çıkaran Bronson, ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

