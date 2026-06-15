İran ve ABD arasındaki barış anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail’in Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği yönündeki iddialar, Tel Aviv’deki sağ koalisyon hükümetini topyekun ayağa kaldırdı. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un manşete taşıdığı kulis bilgilerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde mutabakatın Lübnan ile ilgili maddelerini asla tanımayacağını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

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