Sivas’ta ‘ölümcül kâbus’ tehlike saçmaya devam ediyor. 1 hafta önce kene tutunan, hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki 3 çocuk babası Lokman Sönmez, hayatını kaybetti. Sönmez’in ölümü ile birlikte Sivas’ta kene kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e çıktı.

Hava sıcaklığının yükselmesinin ardından kene ısırması sonrası rastlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakaları yeniden görülmeye başlandı.

Son olarak 4 kişinin hayatını kaybettiği Sivas’ta bir ölüm daha gerçekleşti. Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

‘Kâbus’ Sivas’ta kol geziyor! Bir ölüm daha! Sayı 5’e çıktı

SİVAS'TA BİR ÖLÜM DAHA

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Sönmez, KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Sönmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Sivas’ta gerçekleşen diğer ölümler ise şöyle;

HAVVA DURSUN

Bayram tatili için İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun (31), bir süre sonra rahatsızlandı. Şikâyetleri sebebiyle hastaneye başvuran kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 çocuk annesi Havva Dursun

55 YAŞINDAKİ R.D.

Sivas'ın Hafik ilçesi Adamlıköyü'nde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası R.D.(55) yüksek ateş şikayetiyle Hafik Devlet hastanesine başvurdu. Demir, KKKA virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. R.D.nin vücudunda yapılan incelemede kene ve kene ısırığına rastlanılmamış olsa da kanında KKKA virüsüne rastlanıldı. Demir, hayatını kaybetti.

4 çocuk babası R.D.

İLHAN CEVAHİR

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'e (60) kene tutundu. Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, hayatını kaybetti.

7 çocuk annesi 67 yaşındaki K.M.

67 YAŞINDAKİ K.M

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M’ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.

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