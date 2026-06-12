Hem popülasyonu hem de vaka sayısı artan keneler için bir uyarı daha geldi. Uzm. Dr. Ömer Gezdur “En sık yapılan hatalardan biri bölgenin kaşınmasıdır. Kenenin üzerine kolonya ya da alkol dökmeyin” diyerek uyardı. İşte kene vakalarında yapılması gerekenler…

Hava sıcaklığının yükselmesinin ardından kene vakaları yeniden görülmeye başlarken, uzmanlardan uyarı gelmeye devam ediyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Gezdur, yaz aylarında artış gösteren kene ve böcek ısırıklarına karşı yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

ALERJİK REAKSİYONLARIN HABERCİSİ

Gezdur, çoğu zaman kızarıklık, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilerle ortaya çıkan bu durumların bazı vakalarda ciddi enfeksiyonların veya alerjik reaksiyonların habercisi olabileceğini belirtti.

Bulaş riskini artırabilir! ‘Ölümcül virüs’ vakalarında en sık yapılan hata, kene ısırıklarında herkes ilk bunu yapıyor

“HATALARDAN BİRİ BÖLGENİN KAŞINMASI”

Böcek ısırıklarında ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Dr. Gezdur “Isırılan bölgede kızarıklık, hafif şişlik, yanma hissi ve yoğun kaşıntı görülebilir. İlk olarak bölge su ve sabunla temizlenmeli, ardından soğuk kompres uygulanmalıdır. En sık yapılan hatalardan biri ise bölgenin kaşınmasıdır. Kaşıma sonucu cilt bariyeri zarar görebilir ve enfeksiyon gelişebilir" dedi.

Bulaş riskini artırabilir! ‘Ölümcül virüs’ vakalarında en sık yapılan hata, kene ısırıklarında herkes ilk bunu yapıyor

“KOLONYA DÖKMEYİN"

Uzm. Dr. Ömer Gezdur, kenelerin bazı virüs ve bakterileri taşıyabildiğini belirterek şunları söyledi:

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve Lyme hastalığı gibi önemli enfeksiyonların bulaşmasında keneler rol oynayabiliyor. Bu nedenle yanlış müdahalelerden kaçınılması gerekiyor. Kenenin üzerine kolonya, alkol veya gaz yağı dökmek, sigara bastırmak ya da gövdesinden sıkarak çıkarmaya çalışmak doğru değildir. Bu uygulamalar bulaş riskini artırabilir.

Bulaş riskini artırabilir! ‘Ölümcül virüs’ vakalarında en sık yapılan hata, kene ısırıklarında herkes ilk bunu yapıyor

KENE NASIL ÇIKARILMALI?

Dr. Gezdur, sağlık merkezine ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda kenenin nasıl çıkarılması gerektiğini ise şöyle anlattı:

Yöntem Kene Çıkarma Tekniği Sonrası Gözlem ve Dikkat Edilmesi Gerekenler İnce Uçlu Cımbız Kenenin cilde en yakın noktasından tutulup, ezilmeden ve dik şekilde çekilerek çıkarılması. Kene çıkarıldıktan sonra yaklaşık 10 gün boyunca kişi kendini gözlemlemelidir. Gözlem Sonrası Belirtiler - Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bulaş riskini artırabilir! ‘Ölümcül virüs’ vakalarında en sık yapılan hata, kene ısırıklarında herkes ilk bunu yapıyor

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Dr. Gezdur, aşağıdaki belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtti:

Isırık bölgesinde giderek büyüyen halka veya hedef tahtası şeklinde kızarıklık oluşması, bölgede aşırı ağrı, sıcaklık artışı veya iltihap gelişmesi, ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarının başlaması, nefes darlığı, yutma güçlüğü, dudak veya göz çevresinde şişlik gibi ciddi alerjik reaksiyon belirtilerinin görülmesi.

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