‘Kâbus virüs’ün takvimi değişti! Öldüren risk Ekim’e kadar uzadı, kene popülasyonu bu yaz artabilir
Yaz aylarının kâbusu ‘ölümcül’ virüs etkisi taşıyan kene vakaları yeniden görülmeye başlandı. Bir hafta içinde 3 vakanın görülmesi ve bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından uzmanlar bu yıl riskin arttığını belirtti. Kış aylarının kısalmasıyla kene takviminin değiştiği, riskin Ekim sonuna kadar taşındığı ifade edilirken, iklim değişikliği nedeniyle popülasyonun da arttığı uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla birlikte ölümcül virüs Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da görülmeye başlandı. Tokat’ta 21 yaşındaki gencin kene ısırması sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından uzmanlar uyardı.
RİSK ARTABİLİR
İklim düzensizliği ve küresel ısınmanın etkisiyle kene sezonunun uzadığını ve bu nedenle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riskinin artabileceğini söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
Ölümcül virüs yeniden hortladı! Sivas'ta 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
KENE TAKVİMİ DEĞİŞTİ
Prof. Keskin, toprak sıcaklığının 10-15 derecenin üzerine çıkmasıyla kenelerin aktif hale geldiğini, 20 derece civarında ise yoğun şekilde konak aradıklarını belirtti. Keskin, "Kış aylarının kısalması ve sonbaharın uzamasıyla birlikte kene sezonu nisan ayından başlayıp eylül-ekim aylarına kadar devam ediyor” dedi.
“AVRUPA'DA SIK GÖRÜLECEK”
Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin daha erken aktif hale geldiğini ve KKKA vakalarının görülmeye başladığını belirten Prof. Dr. Keskin, şunları söyledi:
Hyalomma marginatum türü, KKKA hastalığının ana taşıyıcısıdır. Türkiye'de özellikle Kelkit Vadisi ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri bu tür için doğal hayat alanı ve daha yoğun görüldüğü bölgelerdir. Son yıllarda bu türün göçmen kuşlar aracılığıyla Avrupa'ya taşındığını, yayılım alanını genişlettiğini ve iklim düzensizliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak gittiği ülkelerde kalıcı olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesinde KKKA hastalığı taşıyan Hyalomma marginatum türü kayıtlanmaya başlandı. Önümüzdeki yıllarda KKKA vakaları Avrupa'da daha sık görülecek.
AÇIK RENKLİ, UZUN KOLLU KIYAFET
Keskin ayrıca uygun iklim şartlarının kenelerin yıl içinde daha fazla nesil üretmesine yol açabileceğini belirterek, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine alınması ve vücudu örten uzun kollu giysilerin kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.
|Öneri
|Açıklama
|İklim Şartları
|Uygun iklim şartları kenelerin yıl içinde daha fazla nesil üretmesine yol açabilir.
|Kıyafet Tercihleri
|Açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
|Pantolon Kullanımı
|Pantolon paçaları çorap içine alınmalıdır.
|Giysi Uzunluğu
|Vücudu örten uzun kollu giysiler kullanılmalıdır.