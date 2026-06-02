Hava sıcaklığının artması ile vaka artışı yaşanan kenelere karşı uzman isim uyardı. Kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı dışında 200 hastalığın daha taşıyıcısı olduğunu belirten Prof. Dr. Adem Keskin, felç riskinin de bulunduğunu ifade etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, artan kene vakaları sonrasında uyardı. Kenelerin sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının taşıyıcısı olmadığını belirten Dr. Keskin, 200 farklı hastalığın da taşıyıcısı olabileceğini belirtti. Keskin, kenelerin insanlarda geçici felç vakalarına da neden olabileceğini söyledi.

Herkes 1'ini biliyor ama 200 hastalığın taşıyıcısı! Öldüren kâbus tehlike saçıyor

"BAZI TÜRLERİ İNSANDA GÖRÜLMEZ"

Keskin "Konak spesifikliği dediğimiz durum söz konusudur. Örneğin Ixodes arboricola isimli kene türünü sadece kuşlar üzerinde görebilirsiniz. İnsanlarda ya da çiftlik hayvanlarında göremezsin. Dolayısıyla insan ve çiftlik hayvanı sağlığını doğrudan ilgilendiren bir tür değildir" diyerek bazı kenelerin yalnızca belli türlerde görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'de bugüne kadar 56 farklı kene türünün tespit edildiğini aktaran Dr. Keskin, bunların yaklaşık 20'sinin insanlardan kan emebildiğini söyledi. İnsanlar üzerinden toplanan kenelerin yaklaşık yüzde 70-80'ini Hyalomma marginatum türünün oluşturduğunu vurgulayan Keskin, "Bu tür ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının en önemli vektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir" dedi.

200 HASTALIK

Yaklaşık 200 farklı kene kaynaklı hastalık bulunduğuna dikkat çeken Dr. Keskin, dünya genelinde yaklaşık 200 farklı kene kaynaklı hastalığın bulunduğunu söyledi. Bu hastalıkların bazılarına Türkiye'de nadir de olsa rastlanabildiğini belirten Keskin, vatandaşların kene temasına karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

FELÇ RİSKİ VAR

Kenelerin yalnızca hastalık bulaştırmakla kalmadığını, bazı nörolojik sorunlara da yol açabildiğini belirten Keskin, özellikle kulak arkası ve kulak içi gibi hassas bölgelerde tutunan kenelerin geçici felçlere neden olabileceğini belirterek uyardı.

