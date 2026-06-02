Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda geri sayım devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürürken, gözler bir yandan da sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar ''YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

YKS-2026 sınavına geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT olarak 3 oturumda gerçekleşecek sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceğini öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur?

YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım başladı

YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2026 YKS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Önceki yıllardaki uygulamalar incelendiğinde sınava giriş belgelerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 ila 12 gün önce erişime açılıyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen 2025 YKS öncesinde adayların sınav giriş belgheleri 11 Haziran tarihinde yayımlanmış, sınav ise 21 ve 22 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı. Geçen senenin takvimi dikkate alındığında, 2026 YKS giriş belgelerinin de Haziran ayının ilk yarısında adayların erişimine açılması bekleniyor.

YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım başladı

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te yapılacak.



YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım başladı

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adaylarının merakla beklediği sonuç takvimi de belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav programına göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.



YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, sınav yerleri ne zaman belli olur? TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım başladı

ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne 18 gün kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası