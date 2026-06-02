Galatasaray, Okan Buruk'un ardından A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın da ilk 11'deki vazgeçilmezi olan Abdülkerim Barkacı için "yeni sözleşme" kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncunun yeni maaşı belirlendi.

Süper Lig'de art arda 4 sezon şampiyon olan Galatasaray'da savunmanın değişmeyen ismi Abdülkerim Bardakcı oldu. A Milli Takım'la 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan 31 yaşındaki oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple bir yıl sözleşmesi kaldı. Yönetim, turnuva sonrası Abdülkerim'i ödüllendirme kararı aldı.

YENİ MAAŞI 135 MİLYON TL

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon 90 milyon TL (1.68 milyon euro) garanti ücret kazanan Abdülkerim Bardakcı'nın yıllık maaşı, yüzde 50 zamla 135 milyon TL (2.52 milyon euro) olacak. Yıldız ismin 2027'de bitecek sözleşmesinin en az 2 yıl uzatılacağı belirtildi.

Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY PEFRFORMANSI

Milli futbolcu, takım arkadaşı Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması halinde birinci kaptanlığa getirilecek. Sarı-kırmızılı forma altında 4 sezonda 171 karşılaşmaya çıkan deneyimli stoper, 16 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

