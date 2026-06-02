1 Mayıs ve 19 Mayıs resmî tatillerinin yanı sıra uzun Kurban Bayramı tatili otomobil satışlarına yansıdı. Mayıs 2026’da otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,19 daralarak 65 bin 386 adet oldu. Pazarda takvim etkisinden kaynaklanan daralmaya karşılık Renault, geçen ay satışlarını yüzde 23 artırdı. Yerli otomobil TOGG ise iki modeli ile 3 bin 505 adet satışa ulaştı ve tek başına elektrikli araç pazarının %31’ini oluşturdu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta, geçen yılın aynı ayına oranla %22,55 oranında daralarak 83 bin 442 adet oldu. Mayıs 2026’da otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %23,19 daralarak 65 bin 386 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %20,13 daraldı ve 18 bin 56 adet olarak gerçekleşti.

1 Mayıs ve 19 Mayıs resmî tatillerinin yanı sıra uzun Kurban Bayramı tatili, satışlardaki gerilemede etkili oldu. Ancak markalar bazında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Elektrikli otomobil satışları geçen ay 11 bin 342 adet oldu ve toplam içindeki payı %17,4’ü buldu. Ocak-Mayıs döneminde toplam otomobil pazarı %9,7 küçülürken, elektrikli otomobil satışları %11 büyüdü.

MAYISTA EN ÇOK SATAN MARKALAR

1-Renault: 10 bin 264

2-Volkswagen: 5 bin 845

3-Hyundai: 5 bin 385

4-Toyota: 4 bin 43

5-Peugeot: 3 bin 586

6-Togg: 3 bin 505

7-Skoda: 3 bin 110

8-Fiat: 3 bin 73

9-Kia: 2 bin 611

10-Nissan: 2 bin 367

Geçen yılın mayıs ayı ile kıyaslandığında Renault, 15 iş gününe rağmen geçen ay satışlarını %23,01 oranın artırmayı başaran 2 markadan biri oldu. KİA da %18,68 oranında satış artışı performansı yakaladı. İlk 10’da Fiat, %-50,15 ile satışları en çok azalan marka oldu.

MAYISTA EN ÇOK SATAN MODELLER

1- Renault Clio: 3 bin 970

2- Renault Megane: 2 bin 677

3- Renault Duster: 2 bin 400

4- Toyota Corolla: 2 bin 180

5- Volkswagen Taigo: 2 bin 90

6- Fiat Egea: Bin 888

7- Hyundai i20: Bin 875

8- Nissan Qashqai: Bin 871

9- Togg T10X: Bin 832

10- Hyundai Bayon: Bin 722

İlk 10’da 3 Renault modeli öne çıkarken, 8 modelin “yerli üretim” olması dikkatlerden kaçmadı. Sedan kasa tipinde Megane ve Corolla konumunu korudu. İlk 10 model, toplamda 22 bin 505 adet satışa ulaştı ve böylece toplam pazarının 3’te 1’inin oluşturdu.

MAYISTA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

1- TOGG T10X: Bin 832 adet

2- TOGG T10F: Bin 673 adet

3- MINI Countryman: Bin 207 adet

4- KG Mobility Torres: 880 adet

5- Opel Frontera Electric: 611 adet

6- Mercedes GLB: 525 adet

7- Hyundai Ioniq 5: 465 adet

8- Volvo EX30: 454 adet

9- BMW X1: 371 adet

10- Tesla Model Y: 370 adet

Yerli otomobil TOGG, iki modeli liste başı oldu. T10X ve T10F 3 bin 505 adet satışla elektrikli pazarın %31’ini oluşturdu. İlk 10’da 9 elektrikli araç SUV oldu. Listede tek Sedan TOGG T10F olarak öne çıktı. Tesla Model Y’nin son sıraya düşmesi de gözlerden kaçmadı.

