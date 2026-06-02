Yaza girerken hızlı kilo verme isteğinin arttığını belirten uzmanlar, bel inceltmede şok diyetler yerine dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uykunun önemine dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz ise yaza girerken hem kilo verdirecek hem de bel inceltecek kür önerilerinde bulunuyor.

Hemen hemen herkes yaza giriş döneminde çeşitli diyet süreçlerinden geçebiliyor. Bel ve göbek çevresindeki yağlanmadan kurtulmak isteyenler, bazen sağlıksız diyetler uygulayabiliyor. Ancak sağlıklı ve kalıcı zayıflamanın en temelinde doğru alışkanlıklar yatıyor.

DENGELİ ÖĞÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, yağ yakımı için şok diyetlerden kaçınılması gerektiğini söyleyerek, "Beslenmenin sürdürülebilir olması çok önemlidir. Hızlı kilo vermek isteyen kişiler kas kütlesini kaybedebilir. Şok diyetler kısa sürede kilo verdirse de uzun vadede metabolizmayı yavaşlatabilir. Yavaşlamış metabolizma yağ yakımı zordur. Bunun yerine protein, sebze, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidrat içeren dengeli öğünler tercih edilmelidir. Karbonhidrat kesilmemelidir. Sadece basit karbonhidratlardan kaçınılmalıdır. Özellikle işlenmiş şeker ve paketli gıdaları azaltmak büyük fark oluşturur" dedi.

"SPOR YAPAMAYANLAR DANS ETSİN"

"Sadece spor salonuna gitmek değil, gün içinde aktif olmak da önemlidir" diyen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Yürüyüş yapmak, merdiven kullanmak ve düzenli egzersiz metabolizmayı hızlandırır. İmkanınız yoksa dans edebilirsiniz. Haftada en az 3-4 gün tempolu yürüyüş bile yağ yakımını destekler. Bunun yanında yeterli su içmek hem tokluk hissi sağlar hem de vücudun yağ yakım sürecini destekler. Aynı zamanda düzensiz uyku iştah hormonlarını etkileyerek daha fazla yeme isteği oluşturabilir. Özellikle gece uykusu çok önemlidir. Günde 7-8 saat kaliteli uyku kilo kontrolünde önemli rol oynar" şeklinde konuştu.

İŞTE BEL İNCELTEN BESİNLER

Bel bölgesini incelten önerilerde bulunan Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Kilo vermede hiçbir besin tek başına etkili değildir. Ancak bazı besinler yağ yakımını destekleyip şişkinliği azaltarak daha ince bir görünüm sağlayabilir. Bel inceltmeye yardımcı olabilecek besinler de bulunmaktadır. Örneğin lifli besinler uzun süre tok tutar ve gereksiz atıştırmayı azaltır. Yulaf, keten tohumu, elma, armut, brokoli mutlaka beslenmeye eklenmelidir. Protein ağırlıklı besinler de metabolizmayı destekler ve kas kaybını azaltır. Bu nedenle yumurta, yoğurt, tavuk göğsü, balık ve kurubaklagiller beslenmeye eklenmelidir. Salatalık, maydanoz, yeşil çay, rezene çayı gibi besinler de ödem atmaya yardım eder" şeklinde görüş verdi.

MAYDANOZ, YEŞİL ÇAY VE HİBİSKUS EN BÜYÜK DESTEK

Bazı besinlerin yağ kaybını hızlandırdığı dolayısıyla bel ve göbek bölgesinde incelmeyi sağladığını söyleyen Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Maydanoz, rezene, yeşil çay, hibiskus incelmeye yardım eden besinler arasında yer alır. Örneğin maydanoz, potasyum içeriği sayesinde vücuttan fazla sıvının atılmasına yardımcı olup, ödem kontrolünü destekler. Yeşil çay ve mate çayı ise kateşin adı verilen antioksidanlar içerir. Bu da düzenli egzersiz ve beslenmeyle metabolizmayı hızlandırır. Bunun yanında hibiskus da ödem attırıcıdır" dedi.

ANANAS DA YAĞ YAKIYOR

Ananasın yağ yakımında destek olduğunu belirten Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Ananas, içerdiği bromelain enzimi sindirime destek olabilir ve şişkinlik hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Günde bir dilim ananas ile yağ yakımını desteklemek mümkündür. Zencefil ve tarçın da bel incelmesinde destekleyicidir. Zencefil ödem atmaya yardım ederek karnın daha düz durmasını sağlarken, tarçın kan şekeri dalgalanmalarının kontrolünü sağlayarak tatlı isteğini azaltır" şeklinde konuştu.

AÇ KARNINA MAYDANOZ KÜRÜ

Diyet yaparken ara öğünlerin atlanmaması gerektiğini de ifade eden Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "İki dilim ananas, bir çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil ve bir bardak suyu blenderdan geçirip tüketince hem ara öğünü desteklemek hem de bel bölgesinde incelmeye yardım etmek mümkün olabilir. Bunun yanında bir tutam maydanoz, bir dilim limon ve bir bardak suyu blenderdan geçirip sabah kahvaltısı öncesinde tüketmek, ödem atmakta fayda sağlayabilir. Bunun yanında yeşil çay ve hibiskus bitkilerini demleyip günde iki bardak tüketince sağlıklı bir beslenmeyle destekleyerek de ödem atılabilir, göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak sağlanabilir" diye görüş verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası