Galatasaray’ın orta saha hedefi Can Uzun olayındaki öngörü… Okan Buruk’un öncelikli talebi için kulübü E. Frankfurt 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini istedi. Oyuncu, G.Saray markası ve Şampiyonlar Ligi sebebiyle teklife sıcak. Pazarlıklar uzun sürecek gibi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da ana gündem Can Uzun. Teknik direktör Okan Buruk’un transfer listesinin başına yazdığı millî orta saha konusunda ilk görüşmeler yapıldı. Eintracht Frankfurt Kulübü, Can’ın mukavelesinde yazan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini işaret etti. Menajeri aracılığıyla yapılan ön görüşmede ise Can Uzun’un hem Galatasaray gibi bir kulüp hem de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Can Uzun'un gol sevinci

ÖNCELİK G.SARAY

60 milyon avroyu ödemek gibi bir düşüncesi olmayan Dursun Özbek yönetimi rakamı 40 milyon avro seviyelerine getirme düşüncesinde. Ki bu konuda Can Uzun’un tavrı da önemli bir etken olacak. 10+4 yabancı kuralı için de önemli bir rahatlık olan Can Uzun’u Avrupa’dan başka takımlar da istese de öncelik sarı kırmızılı kulüp. G.Saray belki biraz uzun sürecek ama sabırla 20 yaşındaki Can’ı renklerine bağlamak için uğraş verecek. Güncel piyasa değeri 45 milyon avro olan Can Uzun, orijini 10 numara ama sol kanat ve forvet özelliği de bulunuyor.

